Alain Delon, la un pas de moarte? Actorul este grav bolnav! Actorul Alain Delon, in varsta de 82 de ani, trece prin momente grele. Daca in toamna anului trecut a suferit o operatie, dupa ce a avut dureri insuportabile la spate si la picior, acum celebrul actor francez are din nou probleme de sanatate, insa starea lui nu-i mai permite sa fie operat. Alain Delon, in luna ianuarie a acestui an Potrivit celor de la revista „Lu!“, Alain Delon are dureri insuportabile la sold, insa medicul care se ocupa de actor a descoperit ca acesta are o infectie din cauza careia el nu poate fi operat. Acest lucru a fost descoperit in primavara acestui an, insa pana acum… Citeste articolul mai departe pe okmagazine.ro…

Sursa articol si foto: okmagazine.ro

