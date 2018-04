Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Al Wahda, antrenata de Laurentiu Reghecampf, a ratat, miercuri, calificarea in finala Cupei Presedintelui Emiratelor Arabe Unite, fiind invinsa in semifinale de Al Wasl, cu scorul de 8-7 dupa loviturile de departajare.Inainte de a se trece la loviturile de departajare, scorul era…

- Formatia Al Wahda, antrenata de Laurentiu Reghecampf, a castigat, joi, Cupa Ligii Emiratelor Arabe Unite, invingand in finala echipa Al Wasl, scor 2-1. La finala disputata la Al Ain, golurile invingatorilor au fost marcate de Tareq Ahmed ’14 si Tagliabue ’29. Pentru Al Wasl a inscris Ronaldo…

- Sportivii romani Andrei Vasile Muntean si Cristian Bataga s-au calificat in finalele de la inele, respectiv cal cu manere, la Cupa Mondiala de gimnastica artistica de la Doha (Qatar). La feminin, constanteanca Maria Holbura s-a clasat pe 12 la paralele, cu 12,266 puncte. Astazi, in ziua a doua a calificarilor,…

- Formatia Al Wahda, antrenata de Laurentiu Reghecampf, a invins, joi, in deplasare, cu scorul de 4-3, echipa Dibba Al Fujairah,in mansa secunda a semifinalelor Cupei Ligii Emiratelor Arabe Unite, si s-a calificat in finala competitiei.Golurile invingatorilor au fost marcate de Tagliabue ’18,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a ratat calificarea in finala turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, dupa ce a fost invinsa in penultimul act de japoneza Naomi Osaka, in doua seturi, cu 6-3, 6-0. Halep a facut cel mai…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a ratat calificarea in finala turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari. Ea a fost invinsa in penultimul act de japoneza Naomi Osaka, in doua seturi, cu 6-3, 6-0.Osaka a obtinut astfel prima…

- Din pacate, sportivul in varsta de 31 de ani a ratat, de puțin, accederea in manșele trei și patru, cele finale, terminand pe locul 22, in vreme ce pentru ultimele doua coborari calificandu-se doar primii 20 de clasați.

- Sportiva romana Timea Lorincz a ratat, marti, calificarea in sferturile de finala ale probei feminine de sprint din cadrul concursului de schi fond, la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, dupa ce s-a clasat doar pe locul 61. Lorincz, inregistrata cu timpul de 3 min 48 sec 84/100,…