Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe provincii din Andaluzia (sud), Castilia-La Mancha (centru) si Extremadura (vest) au fost plasate sub alerta portocalie, cu temperaturi care ar putea ajunge luni la 43 de grade Celsius, potrivit Agentiei nationale de meteorologie (Aemet), potrivit Agerpres. Aproape toata Andaluzia si Extremadura,…

- Judetele din vestul, sudul si sud-estul tarii se afla sub atentionare Cod galben de canicula si disconfort termic ridicat pe parcursul zilei de joi. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, in aceste zone, temperaturile maxime se vor situa in general intre 33 si 37 de grade, iar cele minime…

- Pilotul unui elicopter a murit dupa prabusirea aparatului de zbor, in vestul Canadei, fiind al treilea deces in ultimele zile legat de eforturile de a stinge flacarile, in cel mai grav sezon de incendii de vegetatie din tara, din cate s-au inregistrat, potrivit The Guardian. Pilotul era singur in elicopter…

- Emisfera nordica incepe luni o noua saptamana sub o caldura apasatoare, in Europa fiind asteptate temperaturi de peste 40°C cum este cazul in Italia și alerte de canicula in Spania, incendii devastatoare care continua sa faca ravagii in Canada si California, relateaza

- Avem parte de canicula astazi insa spre seara va intra in vigoare un cod portocaliu de vijelii pentru județul Arad. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie... The post Canicula și vijelii in vestul țarii. Județul Arad intra sub cod portocaliu pana sambata dimineața appeared first on Special…

- Singurul primar roman din Spania, originar din Alba Iulia, a caștigat pentru a treia oara alegerile pentru primar in localitatea Paramo de Boedo. Romanul Aurel Truța a reușit sa obțina al treilea mandat de primar in orașul din nordul Spaniei. „Ii felicit pe romanii care s-au implicat in alegerile locale…

- Incendiul, care a devastat de joi aproximativ 12.000 de hectare in Extremadura, in vestul Spaniei, a fost stabilizat sambata, iar unii dintre cei 700 de locuitori evacuati se vor putea intoarce acasa, au anuntat autoritatile regionale, noteaza AFP.

- Peste 550 de persoane au fost evacuate in vestul Spaniei din cauza unui incendiu amplu de vegetatie, au anuntat vineri autoritatile spaniole, care au trimis la fata locului o unitate militara specializata in combaterea incendiilor de mari dimensiuni, informeaza AFP, preluata de Agerpres.