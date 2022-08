Stiri pe aceeasi tema

- La nivelul județului Dambovița este in vigoare o AVERTIZARE METEOROLOGICA COD PORTOCALIU valabila in data de 26 iulie pentru val de caldura in intensificare și disconfort termic accentuat. Marți (26 iulie) local in Muntenia valul de caldura se va intensifica. In general dupa-amiaza se vor inregistra…

- Meteorologii au actualizat avertizarile de canicula. Codul portocaliu de caldura va fi prelungit, iar temperaturile vor trece de 40 de grade Celsius la umbra, inclusiv in Capitala. Meteorologii au prelungit avertizarile meteo de canicula și disconfort termic accentuat și pentru zilele de duminica și…

- Europa de Vest se confrunta cu temperaturi sufocante marți, pe masura ce valul de caldura feroce se indreapta spre nord. In Franța și Marea Britanie au fost emise avertismente de caldura extrema, in timp ce nordul Spaniei a inregistrat luni temperaturi de 43 de grade Celsius. Incendiile din Franța,…

- Meteorologii anunța pentru astazi cer senin pe intreg teritoriul țarii. Maximele vor oscila intre +34 și +36 pe timp de zi, iar noaptea mercurul va cobori pana la 15 grade Celsius. Incepand de joi, 7 iulie, vremea se racorește.

- Canicula si a intrat in drepturi Meteorologii din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie ANM au emis, duminica, 03 iulie, o avertizare de tip Cod Portocaliu pentru zonele joase din vestul si nord vestul tarii privind un val de caldura. In zilele de luni 4 iulie si marti 05 iulie , in zonele…

- Ne asteapta o saptamana de foc, cu temperaturi extreme. Valul de caldura, care a facut prapad in Europa, in special in Spania si in Franta, se indreapta acum spre Romania. Europa intreaga este naucita sub o cupola sau un dom de caldura, in forma literei grecești Omega, care se mișca de la vest la est.…

- Treizeci si opt de zile consecutive cu temperaturi peste cele normale in acest sezon. Franta a inregistrat un record de caldura in timpul primaverii, depasind seria de 37 de zile consecutive din aprilie-mai 2020, a anuntat joi Meteo-France.

- Caldura aproape caniculara in Franta in aceasta perioada Foto: Arhiva. Vestul Europei, cu precadere Spania si Franta, traverseaza o primavara torida, cu seceta pronuntata si temperaturi care depasesc 31 grade Celsius pe suprafete extinse. Meteorologii spun ca asemenea calduri nu au mai fost…