Stiri pe aceeasi tema

- Al treilea muncitor din Sri Lanka a ajuns la Ditrau, urmand sa fie angajat la aceeași brutarie unde lucreaza alți doi colegi de-ai sai, dar pe partea de patiserie, potrivit Mediafax.Patronul brutariei din Ditrau, Kollo Katalin, a declarat, marți, ca cei trei angajați din Sri Lanka vor locui…

- Patronul brutariei din Ditrau, Kollo Katalin, a declarat ca cei trei angajati din Sri Lanka vor locui impreuna in localitatea Gheorgheni. „A sosit aseara (luni seara - n.r.) in Ditrau de la Bucuresti cel de-al treilea muncitor din Sri Lanka, este un tanar de treaba, are 24 de ani, si este foarte incantat…

- Control declansat de ITM la brutaria din Ditrau unde sunt angajati doi cetateni din Sri Lanka a relevat ca cei doi borbati sunt angajati legal. Au fost aplicate amenzi vizand securitatea muncii, in legatura cu modul de impamantare a unor utilaje, insa verificarile continua, a declarat la Digi 24 Tudor…

- Brutaria din localitatea harghiteana Ditrau, unde a izbucnit un imens scandal dupa ce patronul societatii a angajat ca brutari doi muncitori din Sri Lanka, a fost amendata cu 10.000 de lei de catre inspectorii teritoriali de munca din Harghita.

- Brutaria din Ditrau, care a fost pusa la zid de comunitate pentru ca a indraznit sa angajeze doi muncitori din Sri Lanka, mai primeste o lovitura din partea autoritatilor. In urma controlului ITM de la Ditrau inspectorii au descoperit patru abateri la brutaria devenita celebra, iar pentru una dintre…

- Specialistii Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Harghita efectueaza, luni, un control la brutaria din Ditrau, in urma acuzatiilor lansate de unii localnici, fosti angajati, despre conditiile de munca, modul de salarizare si comportamentul patronului, conform Agerpres.Inspectorul sef al ITM Harghita,…

- „Sa dam foc ca-n anul ’90” – amenința locuitorii infuriați brutaria din Ditrau. Brutaria din Ditrau, Harghita, ajunsa in centrul unui scandal xenofob pentru ca a angajat doi brutari din Sri Lanka, a publicat pe pagina sa de Facebook un comunicat de presa care clarifica decizia sa finala de a-i pastra…

- Kollo Katalin, care administreaza, impreuna cu sotul ei, brutaria din Ditrau, a declarat ca cei doi angajati din Sri Lanka vor ramane la brutarie si vor continua sa faca paine pentru localnicii din Ditrau. Aceasta a precizat ca a fost o neintelegere, in niciun moment nepunand problema retragerii acestora.