Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Al-Qaeda a revendicat luni doua atacuri care au ucis cel putin doi pompieri si trei civili in apropiere de Bamako, intr-un comunicat autentificat de ONG-ul american SITE, specializat in monitorizarea grupurilor radicale, consultat miercuri de AFP, citat de Agerpres. Fii la curent…

- Presa ucraineana si cea rusa au informat luni dimineata despre o explozie la baza aeriana Engels din Rusia, situata la sute de kilometri distanta de linia frontului din Ucraina, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Trei militari rusi au fost ucisi luni dimineata de resturile cazute ale unei drone…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski denunta sambata un act de ”teroare” rusesc, menit sa-i ”intimideze” pe ucraineni, in urma unui bombardament in centrul orasului Herson, in sudul Ucrainei, soldat cu cel putin cinci morti si 20 de raniti, relateaza AFP. ”Sambata dimineata, in Ajunul Craciunului,…

- Un incendiu izbucnit vineri intr-un camin de batrani care functiona ilegal in orasul rus Kemerovo, in regiunea Siberia de Vest, a ucis 20 de persoane, au anuntat sambata serviciile de urgenta citate de agentia TASS, preluata de Reuters.

- Cel putin patru persoane au fost ucise si 10 au fost ranite, joi, intr-un bombardament rusesc asupra orasului Herson, in sudul Ucrainei, de unde trupele Moscovei s-au retras in urma cu doua saptamani.

- Patru persoane au fost spitalizate dupa ce au fost ranite intr-un atac armat vineri in apropiere de un colegiu din Montreal, au indicat surse politienesti, citate de AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Cel putin 33 de persoane au murit in inundatii si alunecari de teren ce au avut loc in vestul Nepalului in ultima saptamana, informeaza Digi24. Cea mai mare parte a ploilor musonice a lovit provincia Karnali din nord-vest, unde mii de locuitori au fost evacuati, au declarat oficialii. Sute de case…

- Autoritațile regionale au anunțat ca podul a fost redeschis traficului. Totuși, pe pod nu pot trece decat autoturismele și autobuzele dupa ce sunt atent verificate. Camioanele sunt nevoite sa utilizeze feribotul pentru a face traversarea. „Circulația vehiculelor de-a lungul podului din Crimeea a inceput.…