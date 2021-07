Stiri pe aceeasi tema

- Exista riscul ca tulpina Delta „sa devina dominanta și in Romania” Medicul Virgil Musta, sef de sectie la Spitalul de Boli Infectioase 'Victor Babes' din Timisoara. Foto: Constantin Duma/ Agerpres Aproximativ 4 milioane 760 de mii de oameni s-au vaccinat anti-COVID, pâna acum, în România.…

- A treia doza de vaccin anti-COVID-19 va fi necesara daca nu s-ar imuniza suficienta populație in timp util pentru a se crea acea așa-zisa imunitate de turma, spune medicul Virgil Musta, șef de secție la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara.„Cred ca a treia doza va fi necesara in…

- "Sunt masuri binevenite. Incidența e in continua scadere. In spital am facut un intreg corp non-Covid, vorbim despre pneumologie. In AȚI cazurile sunt la jumatate (...). Vaccinarea duce la niște masuri bine-venite, așteptate, pe care toți le așteptam. E bine ca lume vede luminița de la capatul tunelului.…

- Virgil Musta a scris un mesaj in le-a vorbit tuturor romanilor despre cazurile de coronavirus ce au scazut in Romania. Medicul de la Spitalul de Boli Infecțioase ‚Victor Babeș’ din Timișoara a ținut sa menționeze ca exista un motiv de bucurie pentru el. Virgil Musta, anunț de ultima ora. Ce le-a transmis…

- Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” din Timișoara impreuna cu Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea” din Sibiu au pus bazele unui proiect de cercetare pilot in Romania ce presupune dresarea unor caini pentru depistarea infecției cu noul coronavirus. Primii pași au fost…

- Medicul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara, membru in Comisia Nationala de Management Clinic si Epidemiologic al COVID-19, considera ca trendul descendent al infecțiilor in Romania va continua in perioada urmatoare, daca romanii nu vor renunța total la regulile de protecție.…

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara, considera ca trendul descendent cu privire la numarul de infectari cu SARS-CoV.2 in Romania va continua in perioada urmatoare. „Daca se intelege ca in continuare sa ne vaccinam cat mai multi si cat mai rapid, sunt convins ca lucrurile…

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara, considera ca trendul descendent cu privire la numarul de infectari cu SARS-CoV-2, in Romania, va continua in perioada urmatoare.