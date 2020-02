Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 69 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce a patruns intr-o intersectie din Galati fara sa respecte semnificatia indicatorului ”Cedeaza trecerea”, acrosand un alt autoturism care circula regulamentar.

- Un accident rutier s-a produs joi seara ]n jurul orei 21.40 pe șoseaua Gherla – Cluj-Napoca, in Apahida, pe centura ocolitoare. Un autoturism a parasit șoseaua și s-a rasturnat dincolo de parapete. La locul evenimentului au intervenit doua autospeciale cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și unul…

- Un sucevean a accidentat mortal un barbat in noaptea de Revelion si a fugit de la locul accidentului. Tanarul obtinuse permisul auto la sfarsitul anului trecut, desi era judecat pentru ca, in urma cu trei ani, a condus o masina fara sa aiba carnet de sofer.

- Un șofer din Izvoarele Sucevei, aflat sub influența bauturilor alcoolice, s-a ales cu dosar penal dupa ce a intrat cu mașina in șanț, a reușit sa plece, dupa care a provocat un accident cu victime. Potrivit unui comunicat al Poliției Suceava, joi, in jurul orei 10:00, in timp ce conducea autoturismul…

- Un sofer roman de TIR a fost implicat intr-un carnagiu in Germania. Doi morti, 13 raniti, 12 masini distruse, pe autostrada, intr-un accident teribil cauzat de ceata si viteza excesiva. Accident cumplit in noaptea de revelion pe A1, in apropiere de Wildeshausen, in Germania. Doup camioane si doua autoturisme…

- Un copil de 4 ani și o femeie au fost raniți intr-un accident rutier provocat de un șofer din Ocna Mureș pe DN66 Hațeg-Petroșani, in noaptea de luni spre marți. Barbatul a pierdut controlul mașinii și a ieșit in afara carosabilului. Potrivit IPJ Hunedoara, marți, in jurul orei 1.50, un barbat in varsta…

- Un fost judecator al Tribunalului Buzau, exclus din magistratura pentru abateri grave, a fost miecuri noapte protagonistul unui accident rutier in care au fost implicate trei masini. Accidentul s-a produs intr-o intersectie din cartierul Micro 14.

- Un barbat de 45 de ani este cercetat pentru conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului dupa ce a pierdut controlul directiei, pe fondul consumului de alcool acrosand un alt autovehicul care circula regulamentar.