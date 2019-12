Stiri pe aceeasi tema

- Al Hilal, echipa pregatita de antrenorul roman Razvan Lucescu, a caștigat clar, luni, ultimul meci din anul 2019, contand pentru runda cu numarul 10 din Arabia Saudita, contra formației Al Adalh, scor 7-0, anunța MEDIAFAX.Golurile lui Al Hilal au fost reușite de Al Abed (15'), Bafetimbi Gomis…

- Arbitrul roman Ovidiu Hategan va conduce finala mica a Cupei Mondiale a Cluburilor, in care se vor intalni echipa saudita Al Hilal, antrenata de Razvan Lucescu, si formatia mexicana Monterrey. Meciul va fi transmis in direct pe TVR 1, de la ora 16:30.

- * Arbitrul roman Ovidiu Hategan va conduce finala mica a Cupei Mondiale a Cluburilor, care va opune sambata echipa saudita Al Hilal, antrenata de Razvan Lucescu, si formatia mexicana Monterrey, informeaza site-ul FRF. * Presedinta interimara a Federatiei Romane de Gimnastica, Maria Fumea, a declarat,…

- Arbitrul roman Ovidiu Hategan va conduce finala mica a Cupei Mondiale a Cluburilor, care va opune sambata echipa saudita Al Hilal, antrenata de Razvan Lucescu, si formatia mexicana Monterrey, informeaza site-ul FRF. Arbitri asistenti vor fi Octavian Sovre si Sebastian Gheorghe la meciul…

- A 16-a ediție a Campionatului Mondial al Cluburilor, care se va desfașura in Qatar, aduce la start campioanele tuturor continentelor, dar și o serie de jucatori care, in ultima vreme, au lasat fotbalul european pentru alte experiențe. Doi dintre ei, Gomis și Giovinco, joaca sub comanda lui Razvan Lucescu…

- Succes uriaș pentru Razvan Lucescu! Echipa antrenata de tehnicianul roman, Al Hilal, a cucerit Liga Campionilor Asiei, dupa victoria de pe terenul japonezilor de la Urawa, scor 2-0 (la general 3-0).

- Al Hilal, echipa lui Razvan Lucescu, a remizat in deplasare, 3-3, cu Al-Fateh, in etapa a 9-a din prima liga din Arabia Saudita. Al Hilal, liderul din Arabia, pornea ca favorita in fața penultimei echipe, dar Al Fateh a fost cea care a deschis scorul, din penalty, in minutul 8. Al Hilal a revenit…

- Un concurent in varsta de 17 ani, care a uimit juriul de la „Vocea Romaniei“ cu vocea sa speciala, s-a razgandit si si-a schimbat antrenorul, acest lucru intamplandu-se pentru prima data in cadrul emisiunii de la Pro TV.