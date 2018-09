Marian Dima Selectionata judetului Prahova, formata din juniori nascuti in anul 2005, a obtinut si al doilea succes in Cupa Sperantelor, competitie organizata de catre Federatia Romana de Fotbal si care are ca finalitate, in anul 2019, formarea celui mai tanar lot de juniori al tarii noastre. Elevii lui Iulian Cojocaru s-au impus cu 6-1 in fata echipei AJF Teleorman, prin golurile marcate de Albert Dima (2), Alexandru Huiban (2), Victor Stancovici si Mihnea Radulescu. Din echipa Prahovei fac parte jucatori legitimati la 6 cluburi din judet, Petrolul avand 8 jucatori selectionati, Astra – 4, HM…