Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 01.11. 2020 – 31.10. 2022, Scoala Gimnaziala „Aron-Voda" Aroneanu, jud. Iasi, in calitate de Beneficiar, implementeaza Proiectul Erasmus+ K1 Staff Mobility „Internationalizare institutionala prin educatie de calitate pentru toti", cu nr.de referinta 2020-1-RO01-KA101-078949, cofinantat…

- Comisia a finalizat plațile de asistența din Fondul de solidaritate al UE (FSUE) pentru a face fața situației de urgența sanitara generate de coronavirus catre 19 țari, in valoare totala de aproape 385,5 milioane de euro. Aceasta suma se adauga sumei de 132,7 milioane de euro platite in 2020 statelor…

- Medicul Radu Zamfir, directorul executiv al Agenției Naționale de Transplant, spune ca anul trecut, din cauza pandemiei, in toata lumea, inclusiv in Romania, s-a inregistrat o scadere a numarului de prelevari de organe și de proceduri de transplant, dar aceasta activitate salvatoare de vieți nu a fost…

- Deși tot mai multe state iși inchid granițele din cauza raspandirii variantei Omicron, romanii nu renunța la vacanțele de Revelion in afara țarii. Egipt și Dubai sunt preferate, mulți spun ca e mai ieftin decat pe Valea Prahovei. Cel mai mare risc este sa pierzi cel puțin o mie de euro in situația in…

- Contributia Romaniei la Produsul Intern Brut (PIB) total al Uniunii Europene a fost in 2020 de 1,6%, la egalitate cu cea a Cehiei dar mai mare decat cea a Portugaliei (1,5%) sau cea a Greciei (1,2%), arata datele publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat). PIB-ul toal al Uniunii Europene…

- Dupa fiascoul de la ediția anterioara, cand Romania a ratat calificarea in finala Eurovision pentru a treia oara consecutiv, artiștii noștri pare ca s-au resemnat. Surpriza, aproape 40 de solisti, formații și compozitori din afara granițelor, vor sa reprezinte țara noastra. S-au inscris artiști din…

- Un numar de 94 de artisti s au inscris in competitia pentru un loc in semifinala Eurovision Romania. Eurovision Song Contest 2022 va avea loc in Italia, la Torino, cu semifinalele pe 10 si 12 mai si finala pe 14 mai 2022.Aproape 40 dintre compozitorii si interpretii inscrisi sunt din strainatate Suedia,…