- Seful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculara din cadrul Institutului de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant (IUBCvT) Targu Mures, Horatiu Suciu, a anuntat, miercuri, efectuarea celui de-al patrulea transplant de cord din acest an, beneficiara fiind o tanara de 16 ani din judetul Arad,…

- Reputatul profesor și chirurg Horațiu Suciu a prezentat marți, 2 august, la emisiunea "Fața in fața", cu tema "Sanatate vs. Politica", difuzata de postul de televiziune M9 TV, informații de actualitate despre proiectul noii cladiri administrative a Institutului de Urgența pentru Boli Cardiovasculare…

- Seful Clinicii II Ortopedie si Traumatologie a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta din Timisoara, dr. Jenel-Marian Patrascu, a prezentat in Conferinta nationala "Tehnologia & IHealth in Medicina Secolului XXI" de la Targu Mures o metoda inovativa unica in tara pentru tratarea leziunilor articulatiei…

- Holcim Romania a achiziționat General Beton Romania, unul dintre cei mai importanți jucatori locali din piața producerii și comercializarii de betoane, tranzacția primind aprobarea autoritații de concurența din Romania. Holcim cauta in permanența oportunitați de creștere, iar cu fiecare investiție iși…

- „Inima este un organ extrem de nabadaios și zburdalnic, de multe ori greu de imblanzit", spune Horațiu Suciu, profesor universitar doctor, șeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculara din cadrul Institutului de Urgența in Boli Cardiovasculare și Transplant din Targu Mureș, unica sectie din tara in care…