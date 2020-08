Stiri pe aceeasi tema

- In scaun cu rotile, un barbat in varsta de 66 de ani ramane blocat pe șinele de cale ferata. Striga dupa ajutor. Dupa cateva minute, iși da seama ca un tren se apropie spre el. O polițista l-a salvat de la moarte sigura, cu doar cateva secunde inainte de tragedie. Intregul moment a fost filmat.

- In Galați , un pacient in stare grava, infectat cu noul coronavirus , a primit tratament cu ozon. Premiera a putut fi realizata cu ajutorul unui aparat modern, in valoare de aproape 25.000 de euro, cumparat cu banii obtinuti sub forma de premiu la un concurs international de proiecte cu initiative anti-COVID-19.…

- Alina Borha, o tanara de 24 de ani, in scaun cu rotile, si mama ei, ambele din Vatra Dornei, si-au facut testul COVID la o clinica privata pentru a putea face o injectie in coloana. Tanara a mers 600 de km pana la Timisoara, dar rezultatul testului nu era gata și a așteptat rezultatul in fața spitalului,…

- O tanara in scaun cu rotile a mers 600 de kilometri pana la Timisoara, unde urma sa faca o injecție. Pentru a intra in spital, a avut nevoie de testul Covid, promis de o clinica pentru 15 iulie dimineața. Rezultatele au venit in 16 dupa-amiaza.Alina Borha este o tanara de 24 de an din Vatra…

- Doar 3 din cei 20 de specialiști turci au primit viza din partea statului roman pentru a monta la Iași spitalul mobil Covid. Anunțul a fost facut public de președintele Consiliului Județean Iași, Maricel Popa, care a precizat ca la mijloc sunt interese politice pentru ca spitalul sa nu fie montat: ”Din…

- Un barbat imobilizat in scaun cu rotile susține ca propria soție i-ar fi furat 150.000 de euro, in urma unui accident rutier. Nicolae a scos la iveala detalii scandaloase! Echipa „Acces Direct” a fost agresata!

- Pompierul din cadrul detasamentului ISU de la Campina a fost confirmat COVID-19 pozitiv de laboratorul de la Bucuresti. 15 dintre cei 28 de pompieri, angajati ai aceluiasi detasament, au fost testati negativ pentru coronavirus, potrivit unor surse medicale.

- Clinica Biomedica din Targoviște a fost acuzata, miercuri, de o persoana care a apelat la serviciile sale, ca nu respecta regula de a-și desfașura activitatea pe baza de programari, ci oamenii sunt chemați „la gramada” și puși sa aștepte la cozi, ceea ce ii supune riscului de imbolnavire cu Covid-19.…