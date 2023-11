Stiri pe aceeasi tema

- Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei a informat printr-o postare pe X (fosta Twitter) ca forțele aeriene ale Iordaniei au lansat la miezul noptii un ajutor medical de urgența pentru spitalului de campanie iordanian din Gaza.

- Regele Abdullah al Iordaniei i-a spus miercuri presedintelui francez Emmanuel Macron, care a venit la Amman dupa ce a fost in Israel si in Cisiordania, ca incetarea razboiului dintre Israel si Hamas in Gaza este o necesitate urgenta si a avertizat ca, in caz contrar, ar putea avea loc o "explozie" in…

- Regele Abdullah al Iordaniei a declarat sambata, in discursul sau de deschidere la Summitul pentru pace de la Cairo, ca stramutarea forțata sau interna a palestinienilor ar fi o crima de razboi, transmite Reuters. Summitul are loc in contextul in care Israelul pregatește un atac terestru asupra Gaza,…

- Sute de persoane au murit și alte sute sunt inca sub daramaturi, in urma unei lovituri, asupra unui spital din Fașia Gaza, unde se aflau atat pacienți, cat și persoane care voiau sa se adaposteasca. Hamas a acuzat Israelul pentru atac, in timp ce Israelul a acuzat o „lansare eșuata” a unei rachete lansate…

- Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei va pleca sambata intr-un turneu european spre a strange sprijin pentru incetarea 'razboiului asupra Gazei' al Israelului, a declarat ministrul de externe, Ayman Safadi, pentru media de stat, informeaza Reuters.

- Astazi, 21 septembrie, la City Mall Constanta, o persoana a avut nevoie de asistenta medicala de urgenta, iar echipa de prim ajutor a intervenit prompt pentru a acorda ingrijiri.Evenimentul a avut loc in jurul orei 14.30, cand persoana a necesitat asistenta medicala imediata.Personalul medical calificat…

- Un avion, care zbura pe ruta Antalya-Praga, a aterizat de urgenta, azi dimineata, pe Aeroportul ”Henri Coanda” Bucuresti. Personalul companiei Tailwind Airlines a anuntat detectarea unor posibile scurgeri de combustibil. Avionul a aterizat in siguranta si isi va continua cursa, dupa verificari. ”In…