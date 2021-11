Ajutor în criza sanitară: Echipa medicală din Israel vine azi în România Romania este ajutata de tot mai multe țari sa lupte cu valul patru al pandemiei: Israelul ne doneaza 40 de concentratoare de oxigen. De asemenea, o echipa de doctori va veni, duminica, in Romania, pentru a oferi sprijin. Primul transport de concentratoare de oxigen a sosit marți in Bucuresti. In total, 40 de concentratoare vor ajunge in spitale. „Vom continua sa sprijinim Romania, o tara de care ne leaga o prietenie puternica, pentru a depasi acest impas cat mai repede”, a spus ambasadorul Israelului in Romania, David Saranga. O echipa medicala va fi trimisa in Romania de duminica pentru a oferi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Germania trimite o echipa medicala de evaluare in Romania Foto: Arhiva RRA Germania trimite o echipa medicala de evaluare în România. Este vorba despre patru persoane din serviciului medical al forțelor armate germane care vor sosi astazi în România…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a anuntat luni ca Romania a primit inca 350 de concentratoare de oxigen din stocul RescEU din Olanda. ‘Mai multe tari au creat stocuri – RescEU, cum spune noi. Romania a fost prima care a facut acest lucru si l-a facut pe ventilatoare…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a anuntat luni ca Romania a primit inca 350 de concentratoare de oxigen din stocul RescEU din Olanda. „Mai multe tari au creat stocuri – RescEU, cum spune noi. Romania a fost prima care a facut acest lucru si l-a facut pe ventilatoare…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat ca la Bucuresti au ajuns 28 de ambulante din tara carora li se adauga si un autobuz-ambulanta cu zece targi in el. "Am alocat 10 ambulante tip B de la SMURD, cu cate doua echipaje fiecare ca sa lucreze continuu si 18 ambulante…

- Organizația Mondiala a Sanatații vine in ajutorul Romaniei. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, vineri, ca urmeaza sa ajunga in țara mai multe concentratoare de oxigen. OMS a trimis ajutor Romaniei in lupta anti-covid Organizația Mondiala a Sanatații a trimis din…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat in MAI Raed Arafat, a anuntat vineri ca saptamana viitoare urmeaza sa ajunga in tara, din Germania, 12.700 de doze de anticorpi monoclonali folosiți in tratamentul Covid-19. De asemenea, acesta a transmis ca Organizatia Mondiala a…

- Romania va activa mecanismul de protecție civila. Cere ajutor la UE pentru medicamente și oxigenatoare. Șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anunțat ca, marți, autoritațile din Romania vor activa Mecanismul de protectie civila al UE in vederea achizitionarii medicamentului…

- ,,Nu numai ca nu sunt locuri la terapie intensiva, in momentul in care se elibereaza aceste locuri, din diverse considerente, ele se ocupa cu pacienții cu forme severe tot din spital. Ceea ce este și mai grav este ca toate locurile din spital, in momentul de fața sunt ocupate, iar ceea ce se elibereaza…