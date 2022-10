Stiri pe aceeasi tema

- Eficientizarea consumului de energie, o mai buna izolare termica a cladirilor industriale sau chiar producția de energie „verde” sunt cateva dintre proiectele ce pot primi și pana la jumatate de milion de euro, fonduri europene. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat trei ordine…

- ”Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a virat astazi sumele reprezentand ajutorul pentru imbracaminte si rechizite pentru 97.888 de beneficiari cu carduri deja existente, prescolari si elevi din familii defavorizate. Astfel, incepand de maine, sprijinul de 500 de lei va ajunge pe cardurile…

- ”In contextul crizelor simultane cu care se confrunta Romania post-pandemica, respectiv liberalizarea pretului la energie, cresterea pretului carburantilor si criza generata de invazia Federatiei Ruse asupra Ucrainei, Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a initiat un set de masuri pentru…

- Comisia Europeana a aprobat schema de ajutor de stat pentru Masura 4.1.1., prin care se acorda 358 milioane de euro pentru refacerea capacitatii de rezilienta microintreprinderilor si IMM-urilor. Lansarea apelului va avea loc la 23 august 2022 si se va incheia pe data de 29 august 2022, ora 23:59:59,…

- ”Comisia Europeana a anuntat aprobarea schemei de ajutor de stat pentru Romania in valoare de 358 milioane de euro pentru sustinerea intreprinderilor in contextul pandemiei de COVID-19, precizand ca aceasta respecta conditiile prevazute in cadrul temporar. Prin aceasta masura sunt sprijinite investitiile…

- CARAȘ-SEVERIN – Deputatul liberal carașean Dumitru Rujan a vorbit despre granturile puse recent la bataie de Guvern, de peste 400 de milioane de euro, pentru susținerea intreprinderilor mici și mijlocii! Executivul aloca banii in doua etape, prima alocare, de 60 de milioane de euro, cuprinde granturi…

- Guvernul a decis alocarea unui buget de 100 de milioane de euro pentru decontarea cheltuielilor pe care institutiile statului roman le-au facut cu refugiatii din Ucraina, a declarat vineri ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos. „Guvernul a luat decizia ca un buget de 100 de milioane…

- Marcel Bolos a prezentat, vineri, la finalul sedintei de Guvern, mai multe masuri adoptate de catre Executiv. “O prima directie de actiune este cea legata de eficienta energetica pentru IMM-uri, asa incat IMM-urile vor putea accesa granturi cu valori cuprinse intre 50.000 de euro si 500.000 de euro…