- Aproximativ 1.500 de persoane care au refuzat anul trecut un loc de munca sau participarea la cursuri de formare profesionala au ramas fara dreptul de a mai beneficia de ajutorul social sau indemnizatia de somaj. „In medie, in jur de 120 de persoane, in fiecare luna, au fost scoase din evidenta si plata…

- IPJ Vrancea: Ordin de protecție provizorie emis de polițiști La data de 27 ianuarie, ora 14.50, polițiștii Secției 10 Poliție Rurala Panciu au depistat in flagrant, un barbat, de 48 de ani, din comuna Țifești, care se afla in dreptul locuinței soției sale, deși impotriva acestuia exista un ordin de…

- Primaria Focșani le recomanda locuitorilor municipiului sa foloseasca metodele electronice pentru plata taxelor și impozitelor locale. Focșanenii pot evita astfel cozile de la ghișeele de incasari ale Primariei, unde sute de cetațeni au venit zilnic in primele zile pentru a-și achita darile pentru acest…

- CARAS-SEVERIN – In cadrul campaniei „STOP violentei impotriva femeilor“, persoanele abuzate si traumatizate pot cere sprijin la TelVerde 0800.500.333! Potrivit datelor statistice, la fiecare 12 minute o persoana este victima a violentei domestice, 66% din actele de violenta fiind indreptate impotriva…

- Victimele violenței domestice acceseaza serviciul de urgența din cadrul Spitalului Județean de Urgența ca urmare a agresiunilor suferite sau a altor urgențe medicale asociate. Victimele violenței in familie pot prezenta leziuni clare sau doar semne ale unor forme de abuz fizic. Din cauza unor temeri…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a transmis, duminica, un mesaj de sprijin pentru victimele consumului de droguri, in care subliniaza ca ministerul lucreaza pentru ca in toata tara sa existe centre specializate pentru tratament si consiliere. „Cred in voi! Suntem impreuna ca sa poti face fata…