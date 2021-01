Ajută-ți prietenii să renunțe la fumat cu ajutorul e-țigărilor pentru începători! Sunt doua mari categorii de persoane: cele care cred ca tigarile electronice sunt mult mai prietenoase cu organismul si cele care considera ca sunt la fel de nocive sau chiar mai nocive decat tigarile clasice. Inca nu sunt studii clare care sa dea dreptate celor doua tabere, dar putem sa analizam parerile celor care au incercat atat tigari obisnuite, cat si pe cele electronice. Vaperii sunt persoane care au fumat tigari obisnuite inainte si care acum se simt mult mai bine, din toate punctele de vedere. Avantajele sunt clare, iar… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

