Stiri pe aceeasi tema

- An de an, pe 5 Ianuarie romanii se pregatesc pentru prima mare sarbatoare din noul an, Boboteaza. Ajunul, insa, ii prinde pe credinciosi in toiul pregatirilor. An de an, pe 5 Ianuarie romanii se pregatesc pentru prima mare sarbatoare din noul an, Boboteaza. Ajunul, insa, ii prinde pe credinciosi…

- Astazi, in ajunul Bobotezei, IPS Teodosie oficiaza slujba de sfintire a apei, in fata Arhiepiscopiei Tomisului.Inca de la finele lunii decembrie, aproximativ 100 de voluntari s au ocupat de etichetarea sticlelor care vor fi umplute cu agheasma mare. In cadrul unei conferinte de presa sustinute in data…

- Celebrata de catre ortodocsi la fiecare inceput de an, pe 6 ianuarie, Boboteaza semnifica sfintirea apelor din intrega lume, a intregii creatii, dupa cum Iisus Domnul s-a coborat in raul Iordan pentru botez. Din punct de vedere bisericesc, este vorba despre o sarbatoare foarte veche, cu origini in Tara…

- BOBOTEAZA // TRADITII BOBOTEAZA. Una dintre cele mai importante sarbatori ale inceputului de an, Boboteaza aduce cu ea multe obiceiuri, cele mai multe dintre acestea concentrandu-se in ziua de ajun.

- La Catedrala Reintregirii din Alba Iulia, este program special in perioada 5-7 ianuarie, cu ocazia sarbatorii Botezului Domnului si a Soborului Sfantului Prooroc Ioan Botezatorul. Slujba de sfintire a apei din Ajunul Bobotezei, duminica, 5 ianuarie, incepe de la ora 16.30, iar cea din ziua de Boboteaza,…

- In aceasta perioada sunt sarbatori importante din calendarul ortodox, la inceput de an. In 5 ianuarie este ajunul Bobotezei, apoi in 6 ianuarie Boboteaza și in 7 ianuarie Sfantul Ioan Botezatorul. In unele zone se pastreaza obiceiuri pitorești legate de aceste momente din an. Ajunul Bobotezei este sarbatoarea…

- Asociația Orașelor din Romania (AOR) iși exprima mahnirea fața de inca o promisiune neonorata, facuta primarilor de Guvernul demis, care nu a adoptat in sedinta executivului hotararea referitoare la alocarea fondurilor necesare pentru plata facturilor din programele PNDL 1 si PNDL 2. Astfel, orașele…