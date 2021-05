AJOFM Gorj îi invită pe tineri să se înregistreze ca șomeri Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca(AJOFM) Gorj ii invita pe tineri absolvenți sa se inregistreze ca șomeri. AJOFM Gorj le reamintește absolvenților din promoția 2021 faptul ca, data absolvirii studiilor in conformitate cu prevederile legale este 4 iunie 2021, iar in termen de 60 de zile de la absolvire, sunt asteptati sa se inregistreze in evidenta AJOFM Gorj pentru a beneficia servicii personalizate in vederea integrarii pe piata fortei de munca. Inregistrarea ca persoana aflata in cautarea unui loc de munca este o etapa prealabila și obligatorie in vederea obținerii facilitaților… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

