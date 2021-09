Echipa de fotbal Gaz Metan Mediaș a anunțat transferul tanarului fotbalist aiudean Raul Șteau. Acesta și-a pus semnatura pe un contract valabil pana in anul 2024. Raul Șteau vine dupa o experiența italiana. In varsta de 20 de ani, Raul Șteau a fost legitimat in prima parte a acestui an la Monopoli Calcio (Serie C), unde a fost imprumutat pentru șase luni de catre Sassuolo (Serie A). La Sassuolo, junele din Aiud evoluase in campionatul Primavera. El s-a antrenat insa cu echipa din Serie A, alaturi, intre alții, de Vlad Chiricheș, capitanul tradițional al primei reprezentative a Romaniei. In noiembrie…