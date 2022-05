Aitch a lansat single-ul 1989 Aitch a lansat single-ul “1989”. Dupa anunțul albumului sau de debut “Close to Home”, la inceputul acestei saptamani, Aitch impartașește noul sau single evocator, „1989″. Construit pe refrenul irezistibil din single-ul marca The Stone Roses, „Fools Gold”, „1989″ este o juxtapunere inteligenta a doua epoci muzicale proeminente, un pod care unește vechiul și noul Manchester, o sarbatoare dubla a trecutului povestitor de bun augur și a viitorului palpitant. Aitch combina fara efort ritmul incontestabil al imnului legendar Madchester cu versurile sale rapide și jocul de cuvinte inteligent. Aducand… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

