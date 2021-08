AirPods-uri, oferite gratuit adolescenților pentru a se vaccina In intreaga lume, multe țari deruleaza programe de vaccinare impotriva COVID-19 insa, bineințeles, exista unii oameni care au inca reticențe cu privire la vaccinare. Motivele sunt multe și diverse, dar in Washington D.C., se pare ca Guvernul local incearca sa convinga adolescenții sa se vaccineze cu ajutorul unor gadget-uri. Și nu orice fel de gadget-uri. Potrivit celor de la The Hill, unul dintre stimulentele pe care le dorește administrația orașului este ca adolescenții care se vaccineaza anti-COVID sa poata obțina o pereche gratuita de AirPods. Exista mai multe condiții pe care adolescenții… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

