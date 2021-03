Airly a obținut o finanțare de 3,3 mil. dolari. O parte dintre bani va fi folosită pentru piața românească Airly, start-up-ul polonez in domeniul monitorizarii calitații aerului, a obținut o finanțare de 3,3 milioane de dolari, cu ajutorul careia iși va extinde rețeaua care utilizeaza inteligența artificiala pentru masurarea calitații aerului la nivel global. Runda de finanțare a fost condusa de firstminute capital, un fond de investiții cu capital de risc pentru startup-uri, cu sediul in Londra, condus de Brent Hoberman CBE și care este susținut de peste 70 de fondatori ai unor companii unicorn. La strangerea de fonduri au participat și investitori de tip angel, printre care: fondatorul Uber, Garrett… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Senzorii si software-ul Airly furnizeaza date ultra-locale, exacte si predictive cu privire la calitatea aerului, pentru a contribui la combaterea poluarii in intreaga lume, arata compania, care precizeaza ca peste 10 milioane de oameni mor in fiecare an din cauza poluarii aerului. In 2020, veniturile…

- “Suntem constienti ca la fiecare inceput de an exista problema demararii finantarii contractelor de cercetare ca urmare a neaprobarii inca din luna decembrie a anului precedent a Legii Bugetului de Stat. Cauza acestei situatii o reprezinta cadrul legislativ de finantare a proiectelor de cercetare care…

- Politistii din cadrul Biroului pentru Protectia Animalelor s au autosesizat si au deschis un dosar de cercetare penala.In urma aparitiei in spatiul public a unor imagini in care apar mai multe pisici ranite, IPJ Constanta comunica urmatoarele:Politistii din cadrul Biroului pentru Protectia Animalelor…

- Pentru municipiul Targu Jiu, sculptorul Constantin Brancusi a insemnat asezarea urbei de pe cursul Jiului Superior pe harta culturala a lumii, a declarat, pentru AGERPRES, Adina Andritoiu, reprezentant al Centrului de Cercetare, Documentare si Promovare "Constantin Brancusi". "Faptul ca aniversam 145…

- Mai mult de jumatate dintre romani, peste 55 la suta, declara ca intentioneaza sa se vaccineze anti COVID-19 in acest an, arata un sondaj realizat de INSCOP in parteneriat cu Centrul de Cercetare in Comunicare si Inovare Sociala al Universitatii Babes-Bolyai din Cluj Napoca. 42 de procente din cei care…

- Pe 30 ianuarie serbam Ziua Universitatii Nationale de Arta Teatrala si Cinematografica (UNATC), zi ce coincide cu data de nastere a marelui dramaturg Ion Luca Caragiale, maestrul spiritual al universitatii noastre. Anul acesta, aniversarea Zilei UNATC este marcata printr-o serie de evenimente la care…

- Pe canalul de You Tube al lui Calin Georgescu, omul pe care AUR l-a propus ca premier dupa alegerile parlamentare din decembrie 2020, acesta apare filmat cand inoata intr-un lac cu apa rece, iar afara sunt -6 grade.Imaginile au fost publicate pe 12 ianuarie, iar Georgescu le-a insoțit cu textul: "Un…

- Eurodeputatul Cristian Bușoi, președintele Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie (ITRE) din Parlamentul European, considera ca Autoritatea Naționala de Reglementare în Energie (ANRE) nu a gestionat deloc bine momentul liberalizarii pieței de energie electrica în România.…