Ministrul britanic al Industriei, Nusrat Ghani, a inaugurat marti o fabrica de tehnologie a aripilor in sud-vestul Angliei, pentru a ajuta la proiectarea si construirea de aripi care sunt mai lungi, mai usoare, mai subtiri si cu varfuri pliabile, pentru a zbura mai sustenabil. ”Este programul nostru de a pregati tehnologiile de care vom avea nevoie pentru urmatoarea generatie de avioane Airbus, oricare ar fi aceasta”, a declarat reporterilor Sue Partridge, sefa programului Wing of Tomorrow al companiei. Inaugurarea vine in timp ce Boeing cerceteaza un concept alungit, ultra-usor numit Transonic…