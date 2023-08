Stiri pe aceeasi tema

- India a dominat pentru a doua zi Salonul aeronautic de la Paris, marti, in timp ce Air India a finalizat o comanda uriasa pentru 470 de avioane Airbus si Boeing, transmite Reuters, citat de news.ro.Acordul, cand a fost schitat in februarie, a fost cea mai mare tranzactie pentru avioane convenita…

- Acordul de mai multe miliarde de dolari pentru avioane cu un singur culoar, cel mai mare convenit vreodata ca numar de avioane, a confirmat un articol al Reuters de la inceputul acestei luni si a eclipsat achizitia provizorie de catre Air India a 470 de avioane Airbus si Boeing, de la inceputul acestui…

- Constructorul aeronautic european Airbus a anuntat luni ca a primit o comanda record din partea companiei aeriene IndiGo pentru 500 de avioane, aceasta fiind cea mai mare comanda facuta vreodata in istoria aviatiei civile, informeaza agențiile Reuters si AFP, citate de Agerpres.

- Noul transportator, detinut in totalitate de Fondul de Investitii Publice (PIF) al Arabiei Saudite, vrea sa cumpere in total 300 pana la 400 de avioane cu o singura punte, potrivit unor persoane familiarizate cu discutiile. Airbus ar putea revendica la randul sau o parte din comanda. Boeing a refuzat…

- Ryanair a fost de acord sa cumpere 150 de avioane noi Boeing 737-10 si a luat optiuni pentru alte 150 de avioane, incheind cea mai mare comanda facuta vreodata de o companie irlandeza pentru produse fabricate in SUA, conform CNN, citat de Ziarul Financiar

- Operatorul aerian turc Turkish Airlines va comanda un numar record de 600 de aeronave noi, care vor fi livrate in zece ani, a declarat joi presedintele companiei, Ahmet Bolat, transmite Reuters, citat de news.ro.O astfel de comanda, daca ar fi confirmata, ar fi cea mai mare efectuata vreodata de…

- Cel mai mare producator de avioane din lume a vandut, de asemenea, cinci avioane in aprilie, toate unor companii nedezvaluite sau unor clienti privati. Acest lucru a adus noile comenzi din acest an la 161 de avioane, sau un total net de 144 dupa anulari. Boeing a declarat ca a livrat 156 de avioane…

- Aceasta comanda masiva intervine in contextul in care companiile aeriene, inclusiv Ryanair, se confrinta cu o lipsa de avioane pentru a face fata unei cereri dinamice a pasagerilor. ”Imposibilitatea ca Airbus si Boeing sa-si creasca in mod semnificativ productia inseamna, cred, ca capacitatea va fi…