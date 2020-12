Stiri pe aceeasi tema

- S&P Global cumpara compania de analize financiare IHS Markit, o mega-tranzactie de 44 de miliarde de dolari Furnizorul de informatii pentru companii S&P Global a convenit luni ca plateasca 44 de miliarde de dolari, sub forma de actiuni, pentru preluarea companiei de analize financiare IHS Markit.…

- Capitalizarea Tesla a crescut marți cu peste 40 mld. dolari, iar averea lui Elon Musk s-a marit cu 15 mld. dolari. Compania va fi inclusa in indicele S&P 500 Actiunile producatorului american de automobile electrice Tesla au crescut marti cu pana la 12%, iar capitalizarea companiei s-a marit cu…

- Compania americana Exxon Mobil vrea sa-si vanda participatia sa de 50% la proiectul Neptun din Marea Neagra contra sumei de 1,2 miliarde de dolari. Ieri Romania a mai incasat o lovitura, dupa ce...

- Ford a raportat un profit net de 2,4 de miliarde de dolari in trimestrul al treilea, respectiv de 60 de centi pe actiune, comparativ cu un castig de 400 de milioane de dolari, sau de 11 centi pe actiune, in urma cu un an. Excluzand elementele exceptionale, profitul Ford este de 3,6 miliarde de dolari,…

- ​În plin conflict comercial între China și SUA se pregatește intrarea pe bursa în China a gigantului fintech Ant Group, cunoscut pentru aplicația Alipay. Compania vrea sa strânga 34,4 miliarde de dolari din IPO la Shanghai și Hong Kong, iar prețul stabilit pentru acțiune îi…

- Compania americana Tesla a raportat joi venituri record pentru trimestrul trei din 2020, de 8,77 miliarde de dolari, pe fondul majorarii cererii de vehicule electrice, in timp ce profitul a crescut pentru al cincilea trimestru consecutiv, transmit DPA si Reuters, potrivit Agerpres. Veniturile au…

- Microsoft a achiziționat compania de jocuri care a creat multe titluri de succes, inclusiv Doom, Fallout, Skyrim și Wolfenstein, platind 7,5 miliarde de dolari pentru ZeniMax Media, compania care deține studiourile, anunța BBC.Microsoft, care are in portofoliu consola Xbox, a spus ca francizele…

- Tesla va vinde actiuni in valoare de pana la 5 miliarde de dolari, ”din cand in cand” si ”la preturile pietei”, pe fondul cresterii incredibile a pretului acestora, a anuntat producatorul american de automobile electrice intr-un document depus la Comisia pentru bursa si valori mobiliare, transmite…