Constructorul european de avioane Airbus (AIR.PA) a anunțat miercuri un parteneriat cu producatorul auto francez Renault (RENA.PA) pentru a dezvolta o noua generație de baterii electrice pentru mașini și avioane, anunța Reuters.

- ​Producatorul european de aeronave Airbus a anuntat miercuri un parteneriat cu constructorul francez de automobile Renault, pentru a dezvolta o noua generatie de baterii pentru masini si avioane, relateaza Reuters și News.ro.

- Aceasta abordare, in doua viteze, vine in timp ce incertitudinile cu privire la livrarile de motoare pentru productia de avioane noi si de alte piese si forta de munca continua, au adaugat sursele. Un purtator de cuvant al Airbus a declarat ca nu are niciun comentariu cu privire la livrari, inainte…

- Liderul Kim Jong Un a declarat ca obiectivul final al tarii sale este sa detina cea mai puternica forta nucleara din lume, in timp ce a promovat zeci de ofiteri militari implicati in recenta lansare a celei mai importante rachete balistice din Coreea de Nord, a informat duminica presa de stat nord-coreeana,…

- China a anuntat vineri, in mod oficial, oferte existente pentru avioane Airbus in valoare de 17 miliarde de dolari, in ceea ce expertii au descris ca un efort de a prezenta o vizita a cancelarului german Olaf Scholz care i-a luat prin surprindere pe producatorul european de avioane si pe observatorii…

Planul de stimulare a economiei Japoniei trebuie sa depașeasca suma de 100 miliarde de dolari, spune un reprezentant al partidului de guvernamant, citat de Reuters.

- Compania canadiana Mitchell Aerospace are o afacere in plina expansiune, dar și un deficit de personal care se rasfrange de la Boeing la Airbus. Producatorii de aeronave fac eforturi pentru a crește producția, dar forța de munca este scazuta, potrivit Reu