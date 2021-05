”Air France a luat la cunostinta concluziile Consiliului European si suspenda, in consecinta, pana la noi ordine, survolarea spatiului aerian (belarus) a aeronavelor sale. Ruta avioanelor aflate in drum va fi modificata”, a anuntat intr-un comunicat, in noaptea de luni spre marti, compania aeriana franceza. Compania franceza, care face parte din alianta franco-olandeza Air France-KLM, da asigurari ca urmareste ”in permanenta” evolutia situatiei geopolitice a teritoriilor pe care le deserveste si ”aplica strict reglementarile”. KLM a incetat sa mai survoleze Belarusul luni, scrie Reuters. Liderii…