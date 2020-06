Aici s-a ajuns! ”Pe aripile vântului”, considerat film rasist și retras de pe platforma HBO Max Filmul "Pe aripile vantului", caracterizat de unii istorici revizionist, a fost retras de pe platforma HBO Max, in plina miscare de protest contra rasismului si a violentelor Politiei care vizeaza persoanele de culoare in Statele Unite. De asemenea, comedia "Little Britain" a fost retrasa de pe BBC iPlayer, Netflix si BritBox, scrie News.ro. Lungmetrajul de patru ore, regizat de Victor Fleming si lansat in 1939, este considerat de numerosi profesori universitari drept cel mai ambitios si eficient instrument de revizionism sudist. El prezinta in special o versiune romantica a Sudului si o viziune… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

