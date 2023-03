AICI AU FOST PRINȘI CAPII JANDAMERIEI, CÂND ÎI ”FRECAU MOTANUL”! ”Doi jandarmi au fost raniți, dupa ce unul dintre ei a tras cu pistolul din greșeala. Glonțul i-a trecut prin palma celui care a manevrat pistolul, iar colegul sau a fost impușcat in abdomen”. ”Totul s-a intamplat noaptea trecuta, iar cei doi au ajuns de urgența la spital. Cei doi jandarmi se aflau in timpul […] The post AICI AU FOST PRINȘI CAPII JANDAMERIEI, CAND II ”FRECAU MOTANUL”! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

