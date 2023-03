AI – The Dark Side Dezvoltarea Inteligenței Artificiale (IA) este un subiect de dezbatere și interes in lumea tehnologica, dar odata cu aceasta dezvoltare, tind sa apara și consecințe negative care vor afecta viața oamenilor. In timp ce IA poate imbunatați multe aspecte ale vieții umane – ni se spune – in același timp, apariția și dezvoltarea IA va duce […] Articolul AI – The Dark Side apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un pacient in varsta de 55 ani, din jud. Bacau, diagnosticat cu infarct miocardic, a fost transferat la Iași pentru conduita terapeutica de urgența. Barbatul s-a prezentat in jurul orei 13 la serviciul de urgența al SJU Bc cu durere toracica. In urma evaluarii medicale s-a confirmat diagnosticul de…

- In miez de martie, cea mai frumoasa, romantica si tulbaratoare poveste de dragoste a literaturii universale, prinde viata in pasi de dans, la Bacau! Spectacolul extraordinar de balet “Cocosatul de la Notre-Dame” va fi gazduit, in premiera nationala, pe scena Teatrului de Vara Radu Beligan pe 11 martie…

- In cel mult 9 luni, buhușenii se vor putea bucura de un ansamblu sportiv ce va construit dupa toate regulile sportive actuale. Proiectul se va ridica pe fosta baza sportiva „Textila”, din localitate. Investiția se va face cu bani de la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei. Investiția,…

- Polițiștii din Onești au identificat și reținut pentru 24 de ore, un barbat de 41 de ani, banuit de comiterea infracțiunii de talharie calificata. La data de 03 februarie a.c., polițiștii din Onești au fost sesizați, de catre o femeie de 58 de ani, din localitate, despre faptul ca, o persoana necunoscuta…

- Centrul Regional de Resurse pentru Educație Civica Bacau (CRREC) și American Corner, in colaborare cu Direcția Generala Anticorupție-Serviciul Teritorial Bacau, deruleaza in școli Campania de informare „Corupția in viața cotidiana. Integritatea – un pilon de baza in funcționarea societații”. Traineri:…

- Gruparea antrenata de Cristi Popovici și-a completat lotul cu alți trei jucatori: Viorica, Buțerchi și Ababei Revelația Seriei I din Liga a III-a, CSM Bacau iși continua campania de intarire a lotului in vederea sezonului de primavara. Dupa ce la reluarea pregatirilor i-a prezentat pe fundașul central…

- (,,Cuvantul are valoarea unei marturii, este ca o captura a unui loc și a unui timp din ființa mea”) Interviu cu prof. dr. Elvira GROZA, publicista – Ce valoare are pentru dumneavoastra cuvantul pe care-l investiți in opera, in discursul civic și profesional? Mai inainte de a spune ceva despre…

- Doua repere ale sportului bacauan și național: Constantin Teașca și Crisostom Dantz. Cei doi au fost colegi la Facultatea de Educație Fizica, Institutul Pedagogic Iași, vreme de doi ani, incepand cu 1963, dar și prieteni. Anul acesta s-au implinit o suta de ani de la nașterea lui Constantin Teașca.…