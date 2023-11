Ai Pin a fost lansat. Dispozitivul poate înlocui smartphone-ul Humane, un pionier in domeniul inteligenței artificiale (AI), a lansat Ai Pin, un dispozitiv personal AI revoluționar. Lansarea acestui dispozitiv marcheaza un moment de cotitura in tehnologia personala de consum. Ce poate face gagetul? Ai Pin combina inovația hardware cu puterea AI și un design intuitiv, oferind utilizatorilor posibilitatea de a lua cu ei i nteligența artificiala intr-un mod complet nou și conversațional. Ai Pin va fi disponibil pentru comanda in Statele Unite incepand cu 16 noiembrie, la un preț de pornire de 699 USD pentru sistemul complet, inclusiv dispozitivul, doua amplificatoare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

