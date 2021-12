Ai mâncat în neștire? 3 remedii simple pentru eliminarea disconfortului Pentru inceput, e bine sa aveți prin casa un preparat natural pe baza de enzime active și plante care stimuleaza funcția digestiva, pe care sa-l inghițiți inainte de masa. Astfel, accelerați toate procesele digestive.Daca nu ați folosit un astfel de produs sau nu a fost suficient, atunci exista și remedii post-ospaț.Ghimbirul, de exemplu, este extrem de eficient pentru ameliorarea senzatiei de greata. Se poate consuma proaspat sau pudra. Și merele se dovedesc extrem de eficiente fie ca le consumam crude, sub forma de suc sau piure.La fel de eficiente și ușor de consumat sun diverse ceaiuri, de… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

