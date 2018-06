Ai arsuri gastrice? Iată câteva afecţiuni grave ce pot avea aceleaşi simptome Bolile de inima au aceleasi simptome ca arsurile gastrice

Angina pectorala datorata fluxului slab de sange catre inima poate sa semene mult cu arsurile gastrice. Daca ai peste 50 de ani si nu ai avut niciodata probleme cu stomacul dar ai arsuri, e cazul sa iei in considerare si alte probleme precum angina. Se poate intampla si persoanelor mai tinere daca au si alti factori precum tensiunea arteriala, diabet sau boli de inima in familie. Calculii biliari au senzatii asemanatoare cu arsurile gastrice

Desi calculii biliari de multe ori nu dau simptome, o pietricica ce blocheaza… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

