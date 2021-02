Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se incalzește in Capitala, iar maximele vor ajunge luni la 10-12 grade Celsius, potrivit prognozei speciale pentru București, emisa de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Potrivit ANM, pana luni la ora 8.00, vremea in Capitala va fi inchisa, cu nebulozitate joasa persistenta…

- Aprovizionarea cu apa in cultura graului de toamna se va situa in limite satisfacatoare, apropiate de optim si optime, in aproape toata tara, arata prognoza de specialitate, publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), valabila in intervalul 5 - 11 februarie 2021 relateaza agerpres.…

- Meteorologii prognozeaza o vreme inchisa pentru Capitala in urmatoarele patru zile, cu precipitatii mai ales sub forma de ninsoare, vant moderat si temperaturi maxime de pana la 4 grade Celsius. Potrivit prognozei publicate, sambata, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), in perioada 9 ianuarie,…

- Se schimba vremea, in Bucuresti, in urmatoarele zile, unde se vor semnala precipitatii sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare, iar maxima nu va mai depasi zero grade Celsius, conform datelor publicate, vineri, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).Astfel, pe parcursul intervalului 8 ianuarie,…

- Vremea se va raci accentuat in Bucuresti, incepand de joi seara, iar temperaturile maxime nu vor mai trece de 3 grade Celsius, arata prognoza publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Potrivit sursei citate, pana vineri, la ora 8:00, vremea se va mentine calda pentru prima decada a…

- Rezerva de umiditate in cultura graului de toamna, pe adancimea de sol 0-100 cm, se va incadra in limite satisfacatoare, apropiate de optim si optime, pe aproape intreg teritoriul agricol al tarii, iar conditiile agrometeorologice vor fi favorabile parcurgerii in bune conditii a proceselor vegetative…

- Luna decembrie va aduce valori termice in scadere, in medie, cu 4 - 6 grade Celsius fata de ultima luna de toamna, se arata in caracterizarea climatica a acestei luni, publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Citește și: BREAKING - Ludovic Orban: E posibil sa fie redus numarul…