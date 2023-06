Stiri pe aceeasi tema

- Petre Daea a fost zburat de la conducerea Ministerului Agriculturii de catre Marcel Ciolacu, dar l-a rugat pe noul premier sa ii faca o favoare. Petre Daea a fost demis de la conducerea Ministerului Agriculturii și in locul sau a fost impus Florin-Ionuț Barbu, nepotul baronului PSD de Olt, Paul Stanescu.…

- Marcel Ciolacu si-a luat la revedere si l-a imbratisat pe holurile Parlamentului pe Petre Daea, inainte de sedinta de investire a Guvernului. Petre Daea a pierdut functia de ministru, in locul lui fiind propus Florin Barbu, care ieri a primit aviz in comisiile de specialitate. Florin Barbu, noul ministru…

- Astazi a fost anunțata o conferința de presa la Prefectura Satu Mare pe teme de agricultura, cu participarea unor invitați din partea PSD. ,,In sala mare de ședințe a Instituției Prefectului a fost organizata azi o intalnire de lucru a deputatului Florin Barbu, președintele Comisiei pentru agricultura,…

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, are zilele numarate in fruntea ministerului și deja in PSD se cam știe cine o sa ii ia locul. Ministrul Petre Daea a devenit in ultima vremea oaia neagra a cabinetului Ciuca, dar mai ales a PSD, ca urmare a scandalurilor privind cerealele din…

- Adrian Alda, deputat PSD Arad, secretar al Comisiei pentru Agricultura, silvicultura, industrie alimentara și servicii specifice din Camera Deputaților le transmite fermierilor aradeni ca a fost votata Legea privind exploatațiile de creștere a porcinelor și combaterea pestei porcine africane in Romania.…

- Camera Deputatilor dezbate, astazi, motiunea simpla impotriva ministrului Agriculturii, Petre Daea, depusa de USR si Forta Dreptei , votul urmand sa fie dat in sedinta de maine.In 12 aprilie, 56 de deputati de la USR si partidul Forta Dreptei au depus in plen motiunea simpla intitulata „De la granarul…

- Presedintele USR, Catalin Drula, ii solicita liderului PSD, Marcel Ciolacu, sa-l retraga pe Petre Daea din fruntea Ministerului Agriculturii, avand in vedere „esecul rasunator in negocierile de la Bruxelles pe tema despagubirilor acordate de Comisia Europeana fermierilor romani”. „Fermierii protesteaza…

- Dimitrie Musca, unul dintre cei mai renumiți agricultori din Romania, critica dur ministrul Petre Daea, considerandu-l un bufon care nu face nimic pentru agricultori. El a anunțat ca va participa la protestul fermierilor de pe data de 7 aprilie, care va fi unul național. „Nemulțumirile sunt in primul…