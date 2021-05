Politicianul Adrian Radulescu a decedat la varsta de 66 de ani in urma unor probleme de sanatate grave. Unul dintre cei mai cunoscuși fermieri a fost internat de urgența astazi in spital, dar organismul sau a cedat. Adrian Radulescu a ocupat mai multe funcții de stat importante, printre care consilier prezidențial pentru economice și sociale și secretar de stat. A fost unul dintre membrii activi ai PMP. Cu afaceri multe in agricultura, Radulescu a fost membru al FSN in 1990. In 2007, Radulescu a devenit director de cabinet al lui Dacian Cioloș in Guvernul Calin Popescu Tariceanu. De asemenea,…