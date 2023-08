Agricultorul Emil Boc. Și-a făcut grădină cu răsaduri din piață Primarul Clujului se mandrește cu roșiile din propria gradina, crescute cu semințe luate din piața, de la țarani. Emil Boc s-a fotografiat cu roadele gradinii sale. Primarul spune ca și-a plantat rasaduri de roșii cumparate din piața volanta, pe care o lauda aproape de fiecare data cand producatorii se strang in Cluj-Napoca sa-și vanda legumele și fructele. „Dupa munca, și rasplata! Rasaduri de roșii cumparate de la piața volanta, plantate, intreținute si culese in ‘regie proprie’! Și producție reușita de piersici! Merita! Orice reconectare cu Natura nu poate fi decat Sanatoasa!”, a scris primarul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Femeia și-a scris povestea pe rețelele sociale, sperand ca la mijloc este vorba despre o eroare. Aceasta a marturisit ca a fost la Casa de Pensii și ca reprezentanții au anunțat-o ca cifra este corecta și corespunde cu salariul pe care l-a avut, și anume minimul pe economie. Postarea a starnit in scurt…

- Premierul Marcel Ciolacu a eliberat-o din functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului pe Madalina Turza, decizia fiind publicata in Monitorul Oficial.„Decizie privind eliberarea doamnei Maria Madalina Turza din functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei Prim-Ministrului”,…

- Micii cu foița de aur pare sa fie ultima fița in Romania. Dupa debutul de la Cluj de 1 Mai, acum, au ajuns și la Dedulești, localitatea cu cei mai vestiți mici din Romania. Cel care a semnalat prezența micilor in foița de eur pe Dealul Negru este jurnalistul Victor Ciutacu, potrivit RomaniaTv. „Ne-am…

- Șerpii s-au inmulțit așa de mult in ultima vreme, ca se gasesc peste tot: pe strada, pe sub mașini, pe camp, ba chiar și in automatul de cafea de-au bagat spaima in oameni. Un apicultor s-a trezit cu un ditamai exemplarul de vreo doi metri intr-un canal de langa stupina, probabil poftea și el la miere.…

- Fostul membru USR acuza neințelegeri intre el și colegii de partid de mai bine de doi ani, motiv pentru care considera demisia drept un demers firesc. „Etapa din viața mea numita USR se incheie astazi, odata cu demisia pe care am trimis-o conducerii partidului. Atunci cand energia consumata in lupte…

- Primarul Emil Boc s-a filmat singur in timp ce cosea in curtea casei natale, din Rachițele. Primarul Clujului a lasat agitația orașului și s-a retras la casa de la țara.”Iarba verde de acasa: Placerea reintalnirii cu Natura!”, a scris Emil Boc. Acesta cosește excelent, pentru un om plecat de la țara…

- Sindicalistii din sanatate vor declansa miercuri o greva japoneza in institutiile publice de sanatate si asistenta sociala, fara intreruperea activitatii, pana la rezolvarea revendicarilor, a anuntat Federatia Sanitas. Potrivit unei postari pe pagina de Facebook , grevistii vor purta banderole sau…

- Dupa falimentul Euroins, piața RCA pare sa fi intrat intr-un tsunami. Unul dintre cei mai ieftini asiguratori de pe piața a decis ca este neprofitabila piața RCA și nu va mai oferi polițe obligatorii. Inca un șoc se pregatește pe piața de asigurari auto obligatorii – RCA. Fostul ministru al Economiei…