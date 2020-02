Carrefour Romania lanseaza a doua editie a programului "Crestem Romania BIO", care se adreseaza tuturor agricultorilor interesati de conversia la BIO, indiferent de locatia sau dimensiunea productiei lor, a anuntat, marti, retailerul.



Potrivit sursei citate, in program se pot inscrie in prezent atat agricultori care urmeaza sa isi certifice pentru prima oara culturile, cat si cei care sunt deja in proces de conversie, iar inscrierile se fac online, in perioada 24 februarie - 15 mai 2020, pe www.crestemromaniabio.ro sau direct in magazine, in intreaga retea de hipermarketuri Carrefour…