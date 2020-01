Stiri pe aceeasi tema

- Stratia Judeteana de Ambulanta din Botosani a fost dotata cu noi ambulante. La inceputul acestui an au fost primite inca patru ambulante noi printr-un program de investitii al Ministerului Sanatatii.

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca una dintre prioritatile mandatului sau va fi lupta impotriva ''vanatorilor de subventii''. "Avem de gand ca in noul Program National Strategic sa evitam cat mai…

- Colegiul National "Mircea cel Batranldquo; din Constanta cumpara echipamente de astronomie in cadrul proiectului A joint opened window to the universe mysteries. Valoarea contractului atribuit este de 227.300 lei. Acesta a fost adjudecat de Sky Professionals SRL.Persoanele cu functie de decizie din…

- Regia Nationala a Padurilor Romsilva RA a atribuit un contract pentru achizitia serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului pentru realizarea obiectivului de investitii Perdele forestiere de protectie a autostrazii A2, judetul Constanta, conform OUG nr. 38 2014ldquo;.Pe 20 noiembrie 2019…

- Președintele Klaus Iohannis a solicitat implicarea de urgența a Romaniei pentru a oferi sprijin și ajutor autoritaților albaneze, in urma situației dramatice generate de seria de cutremure care a lovit aceasta țara. In aceasta dupa-amiaza, cu acordul premierului Orban, echipa de salvare-cautare…

- Serviciul de Telecomunicații Speciale a distribuit 25.300 de tablete pentru prevenirea votului multiplu atat in țara, cat și pentru strainatate. STS precizeaza ca fiecare secție din strainatate are un numar suficient de tablete, care variaza intre 4 și 11. „La nivelul Serviciului de Telecomunicații…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) a anuntat joi ca le va aloca fermierilor suma de 143,34 milioane lei, informeaza News.ro.Citește și: VIDEO - Motorola a lansat primul smartphone cu display flexibil Ministerul Agriculturii precizeaza ca ”plata catre beneficiari va…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, astazi, la Uzina Mecanica București, ca Executivul pe care-l conduce intenționeaza sa continue alocarea a doua procente din Produsul Intern Brut pentru domeniul Apararii. Orban și noul ministru al Apararii, Nicolae Ciuca, au participat, miercuri, la inaugurarea capacitații…