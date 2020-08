Stiri pe aceeasi tema

- Agricultorii moldoveni care au inregistrat pierderi din cauza secetei si grindinei din acest an, pot depune cereri pentru a beneficia de compensatii. Agentia de Interventie si Plati in Agricultura a inceput de ieri, 10 august, recepționarea dosarelor.

- Constructorul canadian de avioane si trenuri Bombardier a raportat pierderi de șase ori mai mari fața de anul trecut Grupul canadian Bombardier, constructor global de avioane si trenuri, a raportat in al doilea trimestru pierderi de 223 mil. dolari americani, de sase ori mai mari comparativ cu pierderile…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, sambata, 8 august: 1.350 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus, bilantul ajungand la 60.623. 43 de decese s-au inregistrat in ultimele 24 de ore, iar 448 de pacienti sunt internati la ATI.

- Grupul farmaceutic Pfizer a raportat marti o scadere de 32% a profitului in trimestrul al doilea, in urma declinului cererii pentru unele dintre medicamentele sale, din cauza pandemiei de Covid-19 si a concurentei in crestere, relateaza Reuters.Profitul net al Pfizer a scazut in trimestrul…

- CHIȘINAU, 27 iul - Sputnik. Mai mulți agricultori din raioanele Caușeni și Ștefan Voda au organizat astazi proteste pe șoseaua Chișinau-Caușeni, chiar la intrare in orașul Caușeni. Acțiunile au fost indreptate impotriva autoritați care, potrivit lor, nu intervin eficient in situația critica in…

- Grupul de pariuri sportive & gaming Superbet a achiziționat un pachet de 60% din acțiunile companiei Lucky 7, fondata de Olof Orn și Magnus Petersson, potrivit Mediafax.Tranzacția, a carei valoare nu a fost facuta publica, are loc dupa o infuzie de capital in faza de start-up a afacerii,…

- Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza ca in perioada 01-28.07.2020, se depun la Centrele Judetene ale Agentiei, respectiv al Municipiului Bucuresti, pe raza carora/caruia se afla sediul social al solicitantului, cererile de plata pentru ajutorul de stat in sectorul cresterii…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța, in baza datelor INSP, inca 5 decese din cauza COVID-19. Toate cele 5 victime sufereau și de alte afecțiuni. Deces 1335. Barbat, 67 ani, județ Suceava. Data confirmare: 03.06.2020. Data deces: 07.06.2020 Comorbiditați: diabet zaharat, HTA, obezitate, cardiopatie…