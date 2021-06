Stiri pe aceeasi tema

- Trei oameni au fost ucisi si cinci raniti grav dupa ce au fost injunghiati in orasul Wurzburg din sudul Germaniei. Momentul atacului a fost filmat, iar inregistrarea a fost postata pe twitter. Va avertizam ca imaginile va pot afecta emoțional.

- Autorul atacului cu cutitul din orasul Wurzburg, in urma caruia trei persoane au murit si alte cinci au suferit rani grave, este un somalez in varsta de 24 de ani, au anuntat autoritatile locale.

- Opt suceveni diagnosticați cu Covid-19 s-au internat in spital, in intervalul 11-12 aprilie și in același interval de timp au fost externate 9 persoane declarate vindecate. Fața de 12 cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2, inregistrate marți, miercuri a fost un numar mai mult decat dublu, respectiv…

- Un tanar, de 22 de ani, a atacat, luni, cu o sabie un autobuz de transport public din Targoviste, a spart un geam, dar nu a ranit nicio persoana, informeaza Agerpres . Conform IPJ Dambovita, incidentul a avut loc pe bulevardul I.C. Bratianu din Targoviste. Nu se stie de la ce a pornit incidentul, dar…

- Franța este in stare de șoc, dupa ce o politista a decedat vineri, 23 aprilie, in urma unui atac cu cuțitul comis de un cetatean tunisian, in varsta de 36 de ani, transmit AFP si Reuters, citate de Agerpres. Polițista a fost injunghiata la intrarea intr-o sectie de politie din Rambouillet, oras francez…

- Potrivit Departamentului de Sanatate Publica (DSP) din districtul Herford, șoferul roman de camion se afla la munca, in tranzit.Starea sa de sanatate a fost insa atat de deteriorata in timpul opririi sale la un popas de odihna, incat a fost nevoie sa fie transportat de urgența la spital și internat…

- Un copil de 3 ani operat pe creier la Clinica de Neurochirurgie a luat virusul COVID și a murit. Parinții spun ca fiul lor a murit cu zile. Cronologia- 3 martie merg cu el la pediatrie 2 - probleme de reflux, acolo au aflat de tumora- 16 martie - transferat la neurochirugie- 17 martie - operat, dus…

- Lumea muzicii lautarești este mai saraca de astazi. Dupa o lunga lupta cu infecția covid, Nelu Ploieșteanu a decedat in aceasta dimineața. Fusese internat inca din martie la terapie intensiva, la Spitalul de Urgenta Floreasca. Suferința lui Nelu Ploieșteanu pe patul de spital La inceputul lunii martie…