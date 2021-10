Agresorii sunt monitorizați cu brățările electronice: Cum funcționează A fost batuta și intimidata luni la rind, dar tacea pentru binele copilului. Este coșmarul prin care a trecut o femeie din capitala, careia intr-o zi i-a crapat rabdarea și a cerut poliției sa o apere de concubinul sau. Pentru a putea fi monitorizat, barbatul a fost inzestrat cu o brațara electronica. Mai mult, Inspectoratul Național de Probațiune i-a oferit un dispozitiv și femeii. Acesta o av Citeste articolul mai departe pe noi.md…

