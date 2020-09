Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 140 de amenzi, in valoare de peste 34.000 lei, au fost aplicate, in ultimele 24 de ore, pentru nerespectarea masurilor prevenirii si combaterii raspandirii COVID-19, a precizat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Victor Tuhasu, potrivit Agerpres.…

- Politistii efectueaza cercetari pentru uciderea animalelor, cu intentie, fara drept, dupa ce mai multi caini au fost gasiti morti pe marginea unui drum din comuna Balanesti, a informat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Victor Tuhasu, informeaza Agerpres.Citește…

- O societate comerciala cu punctul de lucru in comuna Turcinesti a fost sanctionata, marti, cu amenda in valoare de 5.000 de lei, pentru nerespectarea normelor de sanatate publica, a transmis purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Victor Tuhasu."La data de 14…

- Un barbat de 36 de ani a fost lovit, luni seara, cu un pahar in cap de o tanara pe terasa unui bar din municipiul Targu Jiu, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Victor Tuhasu.Potrivit acestuia, barbatul a avut nevoie de ingrijiri medicale, potrivit agerpres.ro.…

- Politistii din Botosani au aplicat, in urma unor actiuni derulate sambata si in noaptea de sambata spre duminica, 123 de sanctiuni contraventionale in baza Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a anuntat, duminica, purtatorul de cuvant al…

- Politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au efectuat, marti, 28 de perchezitii, pe raza municipiului Targu Jiu, la sediile a 24 de agenti economici si domiciliile administratorilor intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste 1 milion lei, a informat…

- Cei doi agresori implicati in conflictul de duminica din localitatea Stanesti, unul de 23 si celalalt de 28 de ani, ambii din judetul Buzau, au fost arestati luni seara pentru 30 de zile, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Victor Tuhasu. Politistii au…

