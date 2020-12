Aglomerație pentru ajutoarele alimentare pe străzile din Budapesta E imbulzeala mare la Budapesta, de fiecare data cand se distribuie, in plina strada, mancare pentru saraci. Sunt momente in care nu se mai tine cont de nicio restrictie, iar politia a hotarat sa nu intervina deocamdata pentru ca nu exista reglementari pentru asemenea Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta leguma "minune" este bogata in fibre alimentare, are putine calorii, multe minerale si vitamine si ajuta sa slabim natural. Este bogata in fibre alimentare, are putine calorii, multe minerale si vitamine si ajuta sa slabim natural. Supranumita si leguma "aspirator" de toxine, varza detoxifiaza…

- (P) Miliarde de oameni din intreaga lume se afla acum intr-o situație in care petrec mult timp acasa, intr-o stare de incertitudine. In aceste momente, ne apucam de lucruri care ne ofera confort, ajungand la o aparența de normalitate și recreand lucruri care ne calmeaza.

- Compania de Apa Arieș SA. in calitate de beneficiar al PROIECTULUI REGIONAL DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA ȘI APA UZATA IN REGIUNEA TURDA – CAMPIA TURZII, IN PERIOADA 2014-2020, cod SMIS... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Peste o suta de targujieni trec zilnic pe la Directia de Protectie Sociala pentru a-si ridica ajutoarele alimentare primite de la Uniunea Europeana. Pana in prezent, mai mult de jumatate dintre beneficiari si-au ridicat produsele, comparativ cu aceea...

- Soferul unui Opel inmatriculat in Olt a plecat dintr-o benzinarie cu tot cu furtunul de alimentare, pe care l-a smuls efectiv din pompa. The post Un sofer oltean a plecat de la benzinarie cu tot cu furtunul de alimentare (Video) appeared first on Renasterea banateana .

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Giurgiu, intrunit astazi, 06.10.2020, in ședința online, a aprobat urmatoarele masuri: – Se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie pentru toate persoanele prezente in spatiile publice deschise: faleze, piete deschise, targuri/oboare, gari,…

- Mesajul prim-ministrului Ludovic Orban cu ocazia Zilei internationale de constientizare asupra risipei alimentare "Anul acesta, pe 29 septembrie, marcam Ziua internaționala de conștientizare asupra risipei alimentare, potrivit deciziei luate anul trecut in Adunarea Generala a Națiunilor Unite. Acum…

- Municipalitatea radauțeana vrea sa profite la maximum de vremea buna și a apasat pe pedala de accelerație in privința lucrarilor de modernizare a cailor rutiere. Așa se face ca la Radauți asfaltarile sunt in toi. ”Pe strazile Fagilor, Tirului și Parcului s-a turnat stratul doi de asfalt. Ne mutam de…