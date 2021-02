Stiri pe aceeasi tema

- CFR Calatori anunta suplimentarea garniturilor de tren dinspre destinatiile de vacanta si recomanda turistilor sa nu aleaga doar trenurile de la orele de varf. Potrivit unui comunicat de presa al companiei feroviare, peste 30 de trenuri sunt, duminica, suplimentate cu un numar de 71 vagoane,…

- Oamenii par sa uite cu totul de pandemie și nu mai respecta absolut nicio regula. Pe pagina de facebook Meteoplus au aparut, astazi, imagini incredibile din Poiana Brașov. Aglomerație de nedescris, cozi de sute de metri, persoane fara masca, turiști care nu respecta nicio regula de distanțare sociala…

- „Nu exista magie, mai ales in zona de munte unde si constrangerile fizice care exista... Eu va spun direct, decat sa spun ca vom incerca, vom face, vom drege. Exista solutii punctuale, de genul semaforizare, s-au desfiintat treceri de pietoni, dar, avand in vedere ca pe zona Busteni se traverseaza o…

- In aprilie 1861, in vremea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, incepea construcția podului de piatra de peste raul Doftana, care asigura legatura dintre Campina și Banești, pe drumul modern la acea vreme dintre capitala București și Brașov, via Valea Prahovei. Vineri, 8 ianuarie 2021, in jurul pranzului,…

- DN1 este aproape blocat de mașinile cu turiști care pleaca din stațiunile de pe Valea Prahovei. Duminica, dupa pranz, coloanele de mașini se intind pe distanțe mari intre Brașov și Ploiești, pe ambele...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 Ploiesti - Brasov, pe raza statiunii montane Predeal, traficul este ingreunat, luni dimineata, din cauza unui accident rutier.

- Circulația rutiera se desfașoara cu dificultate pe DN1 - Valea Prahovei, in condiții de lapovița și ninsoare și carosabil ud. In zonele Brașov - Centura de Vest, Comarnic, Sinaia și Bușteni s-au format coloane de mașini de cațiva kilometri, pe ambele sensuri, transmite INFOTRAFIC.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza sambata dimineata ca valorile de trafic au inceput sa se intensifice pe sensul catre Brasov al DN 1 Ploiesti – Brasov, circulandu-se in coloana pe raza localitatii Comarnic, judetul Prahova. Potrivit sursei citate, pe raza statiunilor…