Aglomerație la granița de vest. Cozi kilometrice la Cenad și Nădlac Romanii care muncesc in strainatate se intorc in occident dupa ce și-au petrecut sarbatorile acasa, iar punctele de trecere a frontierei de la granița de vest sunt suprasolicitate. Astfel, la vama Cenad și la Nadlac II, pe autostrada, timpii de așteptare erau astazi, la ora 13.00, de peste o ora, in timp ce la vama […] Articolul Aglomerație la granița de vest. Cozi kilometrice la Cenad și Nadlac a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

