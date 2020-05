Stiri pe aceeasi tema

- Aplicatia Politiei de Frontiera "Trafic online" anunta ca la Nadlac se asteapta 480 de minute pentru intrarea in tara, la Nadlac II se asteapta 150 de minute, iar la Vama Bors timpul de asteptare este de 180 de minute. Pentru iesirea din tara a autoturismelor se asteapta 180 de minute la Nadlac,…

- Haos in Vama Nadlac. Punctul de trecere a frontierei Nadlac I este absolut blocat pe sensul de intrare in Romania, formandu-se cozi de peste 7 kilometri. Potrivit datelor poliției de frontiera, timpul de așteptare pentru intrarea in țara este de circa 300 de minute. Trecerea frontierei, dinspre Ungaria,…

- Dupa doua luni de stat in casa, mii de romani pleaca din nou in strainatate. Sambata erau cozi kilometrice la vama Nadlac pe sensul de iesire din tara. Potrivit Trafic Online a Politiei de Frontiera, la Vama Nadlac timpul de asteptare este de 300 minute. "Nadlac Timp de așteptare…

- Incepand din data de 15 mai, cand s-a trecut la starea de alerta de la starea de urgenta instituita ca urmare a epidemiei cu noul coronavirus, pentru toate persoanele care sosesc in Romania, indiferent din ce tara, s-a instituit masura izolarii la domiciliu. Persoanele care nu au posibilitatea indeplinirii…

- Situația tranzitului la frontierele din Romania Foto: Arhiva/ politiadefrontiera.ro Aproximativ 9.900 de persoane au intrat în țara prin punctele de frontiera în ultimele 24 de ore. Cea mai tranzitata ramâne în continuare granița cu Ungaria, pe unde…

- In ultimele 24 de ore, aproape 12 mii de persoane au intrat in Romania Foto: Arhiva/ politiadefrontiera.ro În ultimele 24 de ore, prin punctele de frontiera au trecut 23.200 de persoane, dintre care 11.900 au intrat în țara. Pe la frontiera cu Ungaria s-au prezentat…

- Peste 3.500 de romani, blocați la granița dintre Austria și Ungaria Foto: Arhiva. Ministrul de externe Bogdan Aurescu a discutat azi la telefon cu omologul ungar, Péter Szijjártó despre decizia Ungariei de a închide granițele pentru traficul de persoane, care, în…

- Doua ore se așteapta in Vama Nadlac II. E plin de mașini și autocare care vor sa intre in Romania, oameni veniți din vestul Europei, in special din Germania, țara care se pregatește sa-și inchida granițele in plina pandemie de coronavirus. Coada de autocare la Vama Nadlac II, langa Arad, unde sepoate…