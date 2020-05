Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de persoane au format cozi in exteriorul și in interiorul magazinul Pepco din comuna Florești, județul Cluj, in prima zi de stare de alerta. Mulți dintre cumparatori nu poarta masca de protecție și nu respecta distanțarea fizica, noteaza Ziua de...

- Dupa cum am mai scris, Comitetul Local pentru Situații de Urgența a hotarat ca de vineri, 1 mai 2020, pe raza orașului Cugir sa fie oligatorie purtarea maștilor de protecție in TOATE spațiile publice inchise și pe transportul in comun. Insa… se pare ca in cazul unor magazine alimentare din Cugir, acest…

- Retailerul Hornbach a decis deja ca in cele 6 magazine pe care le deține pe plan local accesul clienților sa se faca doar cu masca de protecție. Masura companiei vine astfel inainte de data de 15 mai cand, conform declarațiilor președintelui Klaus Iohannis, deplasarile romanilor in public…

- Vladuța Lupau este una dintre cele mai iubite artiste din Romania. Obișnuita sa fie mereu in topul celor mai bune cantarețe datorita melodiilor sale, vedeta a demonstrat ca vrea sa fie pe primele poziții și cand vine vorba de moda. Iata cum arata masca de protecție a acesteia!

- Aglomeratie in Piata Obor. Clientii intra gradual dupa ce asteapta afara la cozi care se intind pe sute de metri. Cele mai cautate sunt legumele si fructele. Multi dintre clienti nu respecta distanta de 1.5 metri impusa de autoritati si se imbulzesc fara sa se gandeasca ca se pot imbolnavi. …

- Temperatura la care coronavirusul dispare in 5 MINUTE. Vezi cat rezista pe masca de protectie si pe alte suprafete Cercetatorii de la Universitatea din Hong Kong au facut mai multe teste pentru a vedea care sunt temperaturile la care coronavirusul moare și pe ce suprafețe rezista cel mai mult. Coronavirusul…

